شاهد... حلا الترك مع سعد لمجرد تثير الجدل في دبي

الوكيل الإخباري - فاجأت الفنانة البحرينية حلا الترك المتابعين بأحدث إطلالة لها ظهرت فيها بصورة نشرتها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

اضافة اعلان

وبدت حلا برفقة الفنان المغربي سعد لمجرد بالصورة خلال تواجدهما بصالون تجميل في دبي، وما لفت الجمهور فيها وجعلهم يتداولوها في صفحاتهم، هو ملامح وجه الترك التي بانت بدون مكياج وطبيعية.

وكانت أغلب تعليقاتهم أنها كم تشبه والدتها منى السابر، إذ قال أحدهم: "حلا من دون مكياج صارت تشبه امها"، وعلق آخر: "تشبه امها كثير".



يشار إلى أن رواد مواقع التواصل الإجتماعي كانوا نشروا صورة قديمة لـ الترك، ظهر فيها واضحاً التغير في ملامحها، وبدت وكأنها خضعت لعمليات تجميل، ما دفع المتابعين للتساءل عن حقيقة الأمر، وما الذي غير شكلها إلى هذا الحد.





المصدر - الفن