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الأربعاء، 15-09-2021 12:01 م

شاهد ...حليمة بولند تغيير مفاجئ في شكلها

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الوكيل الإخباري - أطلت مقدمة البرامج الكويتية حليمة بولند بفيديو عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، أعربت فيه عن سعادتها لرؤية أصدقائها وزميلاتها بعد غيابها عنهم.

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وأثار الفيديو جدلاً كبيراً بين متابعي بولند التي ظهرت بشكل مختلف، حيث إعتبر البعض أنها خضعت لعمليات تجميل كثيرة خصوصاً انها ظهرت بملامح متغيرة، إلا أنها أكدت قيامها بصبغ شعرها فقط ووضع "الإكستنشن".

 

وفي رصد للتعليقات جاء فيها :"صرنا مانعرفهم الا من اصواتهم"،"والله ماعرفتها الا بصوتها"،"بدت ملامحها تختفي شوي شوي .

 

 

المصدر - الفن 

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