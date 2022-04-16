شاهد- حمو بيكا ينهار بالبكاء

الوكيل الإخباري - دخل الفنان حمو بيكا في نوبة من البكاء بعد سؤاله عن رد فعله إذا ما تم منعه من الغناء خارج مصر.



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وفي التفاصيل حل حمو بيكا ضيفاً على برنامج "حبر سري" الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم،وبعد سؤاله عن رد فعله إذا ما تم منعه من الغناء خارج مصر.

إنهار حمو بيكا بالبكاء قائلًا: "هموت نفسي لو اتمنعت عن الغناء بره مصر أنا موجوع وتعبان، هي الناس شايفة أننا حشرات، أنا بحس أن البعض بيعاملني كأني حشرة".

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