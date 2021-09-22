شاهد ...حورية فرغلي تشارك جمهورها صورة جديدة لها

الوكيل الإخباري - عبرت الفنانة المصرية حورية فرغلي عن مشاعرها واشتياقها لجمهورها، بعد غياب سنوات، ونشرت الفنانة صورة لها عبر حسابها على "إنستغرام"، أطلت من خلالها ببدلة بيضاء، وعلقت: "وحشتوني أوي".

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وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع حورية فرغلي، معربين عن اشتياقهم لرؤيتها على الشاشة من جديد، كما تفاعل مع منشورها عدد من الفنانين، أبرزهم: الفنانة بدرية طلبة التي علقت: يختي يختي يختي يختي على طعامته وعلى حلاوته وعلى شياكته تبارك الله".

والفنانة التونسية دارين حداد، التي اكتفت بوضع قلبين باللون الأحمر، وأيضاً الفنان كريم أبوزيد الذي وضع لها قلوب لكن باللون الأسود.





المصدر - زهرة الخليج