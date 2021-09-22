الأربعاء 22-09-2021
الوكيل الاخباري

إعطاء أكثر من 18 ألف جرعة من اللقاح المضاد لكورونا خلال 24 ساعة في الأردن

إدارية النواب تجدد المطالبة بتمديد صلاحية الامتحان التنافسي

ألمانيا ترشح رئيس منظمة الصحة العالمية الحالي لولاية جديدة

البنك الأوروبي: إعادة هيكلة قروض الأردن

العراق يطلق أول قمر صناعي

تصويب أوضاع البسطات في أسواق المفرق وعقوبات للمخالفين

سوريا.. المياه المعدنية عبر البطاقة الذكية قريبا

جونسون يقدم نصيحة لفرنسا في ظل أزمة الغواصات

الملك يدعو لدعم الأونروا واستجابة دولية للازمة اللبنانية

إتلاف مواد تموينية وتحرير 14 مخالفة صحية في الشونة الشمالية

الأربعاء، 22-09-2021 04:31 م

شاهد ...حورية فرغلي تشارك جمهورها صورة جديدة لها

1532864_0


الوكيل الإخباري - عبرت الفنانة المصرية حورية فرغلي عن مشاعرها واشتياقها لجمهورها، بعد غياب سنوات، ونشرت الفنانة صورة لها عبر حسابها على "إنستغرام"، أطلت من خلالها ببدلة بيضاء، وعلقت: "وحشتوني أوي".

اضافة اعلان

 

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع حورية فرغلي، معربين عن اشتياقهم لرؤيتها على الشاشة من جديد، كما تفاعل مع منشورها عدد من الفنانين، أبرزهم: الفنانة بدرية طلبة التي علقت: يختي يختي يختي يختي على طعامته وعلى حلاوته وعلى شياكته تبارك الله".

 

والفنانة التونسية دارين حداد، التي اكتفت بوضع قلبين باللون الأحمر، وأيضاً الفنان كريم أبوزيد الذي وضع لها قلوب لكن باللون الأسود.

 

المصدر - زهرة الخليج 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
289443_0

لقاء طريف يجمع روجينا وأحمد زاهر ويصبح تراند - فيديو

3261332_1572860224

نيكولا معوض يحتفل بنجاح ع الحلوة و المرة - صور

شهد-الشمري

شهد الشمري تكشف عن وجه طفلتها منذ ولادتها لأول مرة - فيديو

عبدالله-الرويشد-إلتقينا

الموت يفجع الفنان عبدالله الرويشد

1-1278119

رسالة غامضة من الإعلامية المصرية ريهام سعيد

_120087562_britney

بريتني سبيرز تعود بعد غياب وهذا ما قالته عن خطوبتها - صورة

أخبار متعلقة
127575Image1

حورية فرغلي تكشف تفاصيل الجراحة الأخيرة - فيديو

ر ر لا

حورية فرغلي تبحث عن بداية جديدة مع أيام وبنعيشها