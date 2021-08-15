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الأحد، 15-08-2021 09:26 م

شاهد.. خبيرة مكياج عراقية تتحول لدلال عبد العزيز وسمير غانم

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الوكيل الاخباري- لفتت خبيرة المكياج العراقية، بارز هادي، الانظار بعد أن إستطاعت أن تتحول إلى شخصيتي الراحلين سمير غانم ودلال عبدالعزيز، عن طريق المكياج، ونشرت خلال حسابها عبر «إنستغرام» شكلها بعد المكياج وقامت بأداء مشهد تمثيلي للزوجين الراحلين.

وانهالت التعليقات على خبيرة المكياج العراقية تمتدح إبداعها في تحويل شكلها نسخة طبق الأصل من الراحل سمير غانم والراحلة دلال عبدالعزيز.

من جانبها علقت بارز هادي على الفيديو قائلة:"مدة قصيرة... فقدناكم.... آلم بعادكم كبير جدا... يا رب صبر دنيا وإيمي ويارب اسكنهم فسيح جناتك.. الله يرحمهم".

وكانت دلال عبدالعزيز قد رحلت عن عالمنا بعد صراع ثلاثة أشهر مع مضاعفات فيروس كورونا، والذي أدى لإصابتها بتليف الرئتين.

بينما رحل عن عالمنا الفنان سمير غانم قبل ثلاثة أشهر بعد صراع أيضاً مع مضاعفات فيروس كورونا والتي أدت لتوقف عدد من الأجهزة في جسمه.

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المصدر: لها

 

 

 

 

 




 

 


 

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