شاهد ...داليدا خليل تحتفل بزفاف شقيقتها ساندي

الوكيل الإخباري - احتفلت الممثلة داليدا خليل بزفاف شقيقتها ساندي، على خطيبها الراقص المحترف مايك بولاديان في حفل ضمّ العائلتين وعدداً من الأصدقاء والأقارب.

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ونشرت داليدا عبر حسابها على انستغرام مقاطع فيديو ومجموعة من الصور، من حفل الزفاف، حيث بدت العروس ساحرة كالأميرات في زفافها وكذلك بدت داليدا بإطلالة جميلة وأنيقة، حيث إرتدت فستاناً باللون البنفسجي المزين بالفضي.



وأرفقت داليدا الصور برسالة معبرة الى شقيقتها.





المصدر - لبنان 24

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