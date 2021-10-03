الأحد 03-10-2021
الوكيل الاخباري

توجيهات ملكية بتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لعُمان

قطر تطلب من الصين بناء 4 ناقلات للغاز

طرح عطاء إنشاء مركز صحي العرين الأولي بعمان

المعايطة: الحكومة ستتعامل بحيادية مع مخرجات اللجنة الملكية

بلدية المفرق تستعد لفصل الشتاء

الجزائر تستدعي سفيرها لدى باريس للتشاور

مساد: اليرموك تعول على طاقاتها الشابة لتعزيز ريادتها

إعصار شاهين يتحول إلى عاصفة مدارية

قطر تطلب من الصين بناء 4 ناقلات للغاز

الارصاد الجوية تحذر من طقس الاثنين

الأحد، 03-10-2021 08:27 م

شاهد ...داليدا خليل تحتفل بزفاف شقيقتها ساندي

al.Water-291119-1


الوكيل الإخباري - احتفلت الممثلة داليدا خليل بزفاف شقيقتها ساندي، على خطيبها الراقص المحترف مايك بولاديان في حفل ضمّ العائلتين وعدداً من الأصدقاء والأقارب.

اضافة اعلان

 

ونشرت داليدا عبر حسابها على انستغرام مقاطع فيديو ومجموعة من الصور، من حفل الزفاف، حيث بدت العروس ساحرة كالأميرات في زفافها وكذلك بدت داليدا بإطلالة جميلة وأنيقة، حيث إرتدت فستاناً باللون البنفسجي المزين بالفضي.

وأرفقت داليدا الصور برسالة معبرة الى شقيقتها. 

 

 

 

المصدر - لبنان 24 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
7202115122033312220363

بعد شهرين على زواجها فاطمة الأنصاري ليست بخير

cb7979114cc7ce1b3c4ad4c22052933d

القبض على نجل فنان شهير في قضية مخدرات - فيديو

FcewB

البوستر الرسمي لـ الهيبة - صورة

6255903_1603882644

شاهد...صور نادرة للسيدة فيروز وعاصي الرحباني من حفل زفافهما

nancy-6

لمن قالت نانسي عجرم 'جرصتونا'؟

image (3)

منى زكي تنقل نجاحها من التلفزيون إلى السينما

أخبار متعلقة
20181215_055523_4987

من داخل غرفة العمليات أحمد التهامي يطمئن جمهوره - صورة

742

إصابة حمدي الميرغني بفيروس كورونا - صورة

ياسمين٣

الفنانة ياسمين عبدالعزيز: وداعا

nesreen-tafesh16

نسرين طافش توثق لحظات جميلة من إجازتها – بالفيديو

9522928_1563445095

أحمد فهمي يحذر جمهوره من شخص ينتحل شخصيته على السوشيال ميديا - فيديو

10325090931620919689

أول تعليق لزوجة شريف منير حول حريق منزلهم - فيديو