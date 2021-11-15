شاهد...دانييلا رحمة بفيديو عفوي في كواليس تصوير للموت 2

الوكيل الإخباري - شاركت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة مع متابعيها فيديو في صفحتها الخاصة على موقع للتواصل الإجتماعي من كواليس تصوير الجزء الثاني من مسلسلها للموت.

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وظهرت دانييلا بالفيديو تركض وراء طيور الحمام وسط الطبيعة بفيديو عفوي لاقى إعجاب الكثيرين.

وأرفقت دانييلا الفيديو بتعليق كتبت فيه: "نصور في أحد أجمل الأماكن مسلسل للموت 2".

وكانت دانييلا قد شوّقت متابعيها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، بصورة نشرتها تظهر فيها وهي مستلقية على ظهرها بين أوراق الخريف المتساقطة، وعلّقت على الصورة قائلة:" صرت بعالم تاني للموت 2 ادعولنا الموسم الثاني".

المصدر - الفن