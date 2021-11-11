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الخميس، 11-11-2021 11:33 ص

شاهد ...درة تودع جدتها بكلمات مؤثرة

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الوكيل الإخباري - نشرت الممثلة التونسية درة زروق صوراً تجمعها بجدتها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

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وبدت درة بالصور من مرحلة طفولتها ومراهقتها، وكتبت تعليقاً عبّرت فيه عن حزنها بعد وفاة جدتها وقالت: "الله يرحم جدّتي الحبيبة ويغفر لها ويدخلها فسيح جنّاته“.

 

وكانت كشفت درة أنها خسرت جدتها "صوفي" التي توفيت ونشرت عدة صور لها مع جدتها الراحلة وتكلمت عن لحظات نادرة لها معها منذ طفولتها وودعتها وكتبت:" كنت أود أن أراك، أتأمل وجهك الجميل على الرغم من آثار الزمن والتجاعيد، كنت أرغب في حملك بين ذراعي حتى للمرة الأخيرة..".

 

 

 

المصدر - الفن 

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