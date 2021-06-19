شاهد ...دولفين يقوم بملاطفة هالة صدقي

الوكيل الإخباري - نشرت الفنانة هالة صدقي، فيديو طريفًا، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستغرام"، في شرم الشيخ.

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تظهر هالة في الفيديو مع 2 دولفين، وهي تقول: "أعرفكم ستيف وساشا قمرات في شرم الشيخ، لازم تيجو تشوفوهم وتستمتعوا معاهم"؛ ليصدر الدولفين أصواتًا تدل على سعادته، ثم قبلاها؛ لتعلق: "حياته حياته بموت فيكم أحلى بوسة".



جدير بالذكر أن أخر أعمال هالة صدقي، كان مسلسل "ليه لأ"، وشارك في بطولته: "أمينة خليل، محسن محيي الدين، شيرين رضا، محمد الشرنوبي، عمر الشناوي، ناردين فرج، هاني عادل، بسنت شوقي، ومجموعة كبيرة من الفنانين".





المصدر - مصراوي