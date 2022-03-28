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الإثنين، 28-03-2022 12:38 م

شاهد .. ديما بياعة تحتفل بميلاد زوجها

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الوكيل الإخباري - برومانسية ظاهرة، احتفلت النجمة السورية ديما بياعة بيوم ميلاد زوجها رجل الأعمال أحمد الحلو، حيث نشرت مقطع فيديو عبر صفحتها في "إنستغرام" تضمن مجموعة من اللقطات الخاصة التي تجمعها مع زوجها في أكثر من مكان حول العالم،

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وبعض اللقطات من الاحتفالات الرومانسية بعيد ميلاده... وعلّقت ديما على المقطع برسالة جاء فيها: "الله يخليلي ياك ويحميك يا أحلى رفيق وزوج وحبيب أنت روح الروح والقلب"، وأضافت: "حتى يفرّقنا الموت، سأكون بجانبك في كل خطوة تخطوها، بغض النظر عن مدى جنونها، لأنني أؤمن بك وأثق بك، أحبك يا حبي".

 

 

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