شاهد.. راغب وجيهان علامة يحتفلان بعيد زواجهما الـ 26 عام

الوكيل الإخباري - راغب علامة المطرب اللبناني احتفل خلال الساعات الماضية بعيد زواجه ال 26 عام من زوجته جيهان علامة، وحرص ابنيهما لؤي وخالد على تهنئة والديهما بهذه المناسبة، ومرور سنوات طويلة على قصة حبهما.





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ولطالما حرص راغب على التعبير عن حبه لزوجته التي ارتبط بها عام 1996، إذ كانت آنذاك تبلغ من العمر 22 عامًا، وفق زواج تقليدي نزولا عند رغبة والدته.





وبمناسبة عيد زواج راغب وجيهان الـ26 عام، احتفل ابناهما خالد وشقيقه لؤي بهذه المناسبة السعيدة، ونشرا صورا لوالديهما مع رسالتي معايدة.





ونشر خالد صورة لوالده ووالدته وهما يسيران سويا ويمسكان بيدي بعضهما، وعلق عليها قائلا: "عيد ميلاد سعيد طيور الحب. اتمنى لو يكون لديكما الوقت لتسترجعا الذكريات الجميلة سويا".

















لبنان 24