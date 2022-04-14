الخميس 14-04-2022
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الخميس، 14-04-2022 01:49 م

شاهد..رامز جلال يسخر من لاعب النادي الأهلي

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الوكيل الإخباري - وقع لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي عمرو السولية، ضحية جديدة لمقالب برنامج "رامز موفي ستار" الذي يقدّمه الفنان رامز جلال بمشاركة الفنان العالمي فان دام، وبرعاية الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية.

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وفي مستهل الحلقة، سخر رامز جلال من عمرو السولية، كعادته مع ضيوفه، قائلاً: "بطولاته كترت وزادت وعدّت المسموح، اتغير عليه لعيبه كتير ولكن هو زي ما هو، وبفنه عقد طارق حامد، أحد أهم كباتن الفريق، لا هينفعك ديانغ ولا أكرم توفيق، يا جماهير الأهلي إحنا واخدين وعد على نفسنا منعوروش ملك الغجر".

 

 

 

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