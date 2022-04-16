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السبت، 16-04-2022 02:48 م

شاهد.. رامز جلال يسخر من مايان السيد

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الوكيل الإخباري - وقعت الفنانة مايان السيد، ضحية جديدة في برنامج "رامز موفي ستار"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، بالتعاون مع الفنان العالمي فان دام، برعاية الهيئة العامة للترفيه السعودية.

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وتعرضت مايان في أولى دقائق البرنامج للرعب عندما سمعت صوت الانفجار خلف السيارة التي استقلتها للوصول لمكان التصوير.


وكعادة رامز جلال دائما ما يسخر من ضيوفه، وحينما طالبت مايان بأن تقابل النجم العالمي فان دام لتحييه وترحب به، قال رامز جلال: "فان دام مابيقابلش عيال صغيرة".


وفي مقدمة الحلقة سخر رامز من إطلالة مايان، كعادته مع ضيوفه، قائلا: "ربنا جعل أخويا السبب في شهرتها.. إيه الجزمة دي يا روح قلبي.. لسة بتتعلم مكملتش تعليمها.. وهي طالعة تحسها طالعة الفصل.. أنتِ معندكيش شخصية أصلا".

 

وواصل تعليقاته الساخرة التي تحمل العديد من الايفيهات، قائلًا: "نجمها لمع لما ساويرس كلمها وقالها معانا.. الناس بقت مش بتركز في فنها.. وبقوا يركزوا في حركاتها ولبسها، معانا سمانة الفن.. كتف الإبداع.

 

 

 

لها

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