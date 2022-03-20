شاهد.. رامي عياش وزوجته داليدا يحتفلان بعيد ميلاد ابنهما

الوكيل الإخباري - رامي عياش وزوجته داليدا عياش احتفلا اليوم بعيد ميلاد ابنهما الأكبر "آرام" السادس، وشاركا الجمهور عدة صور من احتفالهما المميز بعيد ميلاده، وكشفا عن أجواء البهجة والاحتفال الخاص به على حسابهما بانستغرام.





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ونشرت داليدا عياش، زوجة الفنان رامي عياش، عدة صور على حسابها بانستغرام، من احتفالهما الخاص بعيد ميلاد ابنهما الأكبر "آرام"، وشاركت الجمهور أبرز اللحظات المبهجة من حفل عيد الميلاد، والذي خطف الأنظار بسبب التجهيزات المميزة به، وبقالب الحلوى الكبير الذي حمل اللون الأخضر مع زينة عيد الميلاد، وحرصت على توجيه التهنئة لابنها برسالة خاصة على حسابها بانستغرام، وكذلك زوجها رامي عياش الذي هنأه قائلاً: "عيد ميلاد سعيد حبيبي".

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