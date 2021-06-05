السبت 05-06-2021
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السبت، 05-06-2021 02:32 م

شاهد.. ردة فعل محمد عبده على فتاة تصرخ بشكل هستيري عند رؤيته

محمد-عبده-يوبخ-معجب-على-المسرح


الوكيل الإخباري - تصدّر اسم الفنان السعودي محمد عبده مواقع التواصل الإجتماعي، بعد تداول فيديو من حفله الفني الأخير، لإحدى المعجبات التي صرخت بشكل هيستيري بعدما نادت بصوت عالي: "أبو نورة"، فتوجه إليها قبل صعوده الى المسرح وقام بمصافحتها ، ورصدت الفتاة أكثر من مرّة تعلي صوتها بالصراخ خلال الحفل.

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وقدّم محمد عبده في الحفل عدداً من أغانيه القديمة مثل "الأماكن"،"مذهلة"، "رماد المصابيح"،"القرار" و"ضي عيني" بالإضافة إلى أحدث أغنياته التي تحمل اسم "مستعجلة" والتي طرحها أخيراً على "يوتيوب"، من كلمات فهد بن محمد، وألحان خالد عياد، وتوزيع يحيى الموجي.

 

 

المصدر- الفن 


 




 

 


 

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