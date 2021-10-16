السبت 16-10-2021
الوكيل الاخباري

الاردن يدين مقتل عضو البرلمان البريطاني أميس

مشاجرة تعقب وفاة شخص دهساً بعمان

الخرابشة يؤكد أهمية التوسع في استكشاف النفط والغاز في مختلف انحاء المملكة

الارصاد الجوية تحذر من طقس الاحد

السلطات الروسية تعلن عن مستوى المناعة الجماعية وعدد الذين تقلوا لقاح كورونا

كتلتان تتنافسان بانتخابات جمعية المحاسبين القانونيين

التربية لـ الوكيل: صرف مستحقات الفاقد التعليمي غدا

نشطاء يناشدون ' اطفال الجبة في خطر '

تفاصيل مؤثرة حول اللحظات الأخيرة من حياة شقيق محمد نوح القضاة

لقاء مرتقب للخصاونة للاعلان عن اجراءات حكومية

السبت، 16-10-2021 12:48 م

شاهد ...رشا شربتجي تطلب الدعاء لوالدها والنجوم يتفاعلون

11415


الوكيل الإخباري - نشرت المخرجة السورية رشا شربتجي صوراً عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" تجمعها بوالدها المخرج القدير هشام شربتجي متمنية من الله تعالى ان يمن عليه بالشفاء ويستعيد صحته وعافيته وقالت رشا في تعليقها على الصور : والدي، حبيبي، سندي، وشيخ كار المخرجين يحتاج إلى دعواتكم هشام شربتجي في العناية المشددة ووضعه دقيق، نتمنى من الله أن يتجاوز هذه المحنة الصعبة بخير وسلام على أمل أن يعود لمحبيه قريباً بصحة وخير وعافية يا رب الشفاء العاجل يا رب"

اضافة اعلان

 

وتفاعل عدد كبير من متابعي رشا وأصدقائها من النجوم والنجمات السوريين مع الصورة ومن بينهم تيم حسن الذي علّق: "الله يشفيه ويعافيه ألف سلامة".

بينما كتب معتصم النهار: "سلامة قلبو الله يشفيه ويعافيه".

 

وعلّقت سلاف فواخرجي على منشور وصورة رشا: "الله يعافيه ويجبر خاطرنا وخاطرك فيه". كما علّقت أمل عرفة:"يارب".


في حين كتب النجم السوري قصي خولي معلقاً: "الله يحمي ويكون معو ويارب بالسلامة بإذن الله".

 

وعلّقت الفنانة ماغي بو غصن: "ألف سلامة على قلبو".

ولا يزال المخرج السوري هشام شربتجي يرقد في العناية المشددة بأحد مشافي العاصمة السورية دمشق بعد تعرضه لجلطة دماغية ليل الإثنين.


 

المصدر - سيدتي 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
127-155613-king-ahmed-zaher-journey-grace-shocked-fans_700x400

شاهد ...ملك أحمد زاهر تتحول إلى الدمية باربي

header_image_Soft-and-Bold-Makeup-looks-Nancy-Ajram-AR-Main-Image-Fustany

نانسي عجرم تتمنى لمتابعيها عطلة سعيدة - شاهد

117865Image1

محمد هنيدي يطلق برنامجه الجديد على قناة المحور - صورة

دانيلا-رحمة-2

فريق مسلسل للموت يفاجئ دانييلا رحمة بالاحتفال بيوم ميلادها - فيديو

6262-2

فنانة لبنانية تتعرض للاعتداء والضرب وتُنقل إلى المستشفى - صور

1629893803080326300

صورة عفوية من كواليس 'على الحلوة والمرة' تجتاح مواقع التواصل الإجتماعي

أخبار متعلقة
هشام-شربتجي

المخرج السوري هشام شربتجي في العناية المشددة

زوج

مغن بريطاني شهير يعلن عن زواجه للمرة الخامسة في سن 78 عاما

222501_0

تيم حسن يجتمع بأبطال مسلسل سكويد غايم - فيديو

رمضان

محمد رمضان يثير الجدل و يتصدر تويتر بعد فيديو الرقص مع مضيفتين - فيديو

339

شاهد كيف احتفلت شيماء سليمان بوصولها للمليون متابع

88b346ed-2e00-4366-918c-fd376bfd8310_16x9_1200x676

زينة في أحدث ظهور لها بعد أزمتها مع أحمد عز - صورة