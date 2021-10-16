شاهد ...رشا شربتجي تطلب الدعاء لوالدها والنجوم يتفاعلون

الوكيل الإخباري - نشرت المخرجة السورية رشا شربتجي صوراً عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" تجمعها بوالدها المخرج القدير هشام شربتجي متمنية من الله تعالى ان يمن عليه بالشفاء ويستعيد صحته وعافيته وقالت رشا في تعليقها على الصور : والدي، حبيبي، سندي، وشيخ كار المخرجين يحتاج إلى دعواتكم هشام شربتجي في العناية المشددة ووضعه دقيق، نتمنى من الله أن يتجاوز هذه المحنة الصعبة بخير وسلام على أمل أن يعود لمحبيه قريباً بصحة وخير وعافية يا رب الشفاء العاجل يا رب"

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وتفاعل عدد كبير من متابعي رشا وأصدقائها من النجوم والنجمات السوريين مع الصورة ومن بينهم تيم حسن الذي علّق: "الله يشفيه ويعافيه ألف سلامة".





بينما كتب معتصم النهار: "سلامة قلبو الله يشفيه ويعافيه".



وعلّقت سلاف فواخرجي على منشور وصورة رشا: "الله يعافيه ويجبر خاطرنا وخاطرك فيه". كما علّقت أمل عرفة:"يارب".



في حين كتب النجم السوري قصي خولي معلقاً: "الله يحمي ويكون معو ويارب بالسلامة بإذن الله".

وعلّقت الفنانة ماغي بو غصن: "ألف سلامة على قلبو".





ولا يزال المخرج السوري هشام شربتجي يرقد في العناية المشددة بأحد مشافي العاصمة السورية دمشق بعد تعرضه لجلطة دماغية ليل الإثنين.







المصدر - سيدتي