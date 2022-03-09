الأربعاء 09-03-2022
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الأربعاء، 09-03-2022 01:40 م

شاهد.. رقصة وائل كفوري حديث مواقع التواصل الاجتماعي

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الوكيل الإخباري - اكتسحت مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة من الفيديوهات للفنان اللبناني وائل كفوري، الذي أحيا حفلاً في مدينة “بونتا كانا” ضمن أجواء صاخبة تفاعل فيها الجمهور بشكل كبير مع وائل، وظهر وائل وهو يتمايل على ألحان أغانيه، حيث أعجب الجمهور بتصرفاته العفوية.

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وانتشرت الفيديوهات بشكل كبير عبر منصات التواصل، حيث تناقلها المتابعون عبر حساباتهم الخاصة، وتفاعلوا معها وعبروا عن محبتهم لوائل، كما وكتبوا عبارات أشادوا بها بأداء وائل خلال الحفل، وتمنوا له النجاح بكل ما يقوم به.

 

 

صوت بيروت انترناشونال 

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