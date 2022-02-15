شاهد..رقص أحلام الشامسي في عيد ميلادها يعرضها للانتقاد

الوكيل الإخباري - انتشرت في الساعات الأخيرة مقاطع فيديو كثيرة توثّّق الأجواء المميّزة التي تم استحضارها من أحداث فيلم "Moulin Rouge" الشهير للاحتفال بيوم ميلاد النجمة الإماراتية أحلام الـ54.



واحتفلت أحلام مع مجموعة من أصدقائها والمشاهير بيوم ميلادها، مساء الأحد الماضي، وكانت الأجواء صاخبة واتسمت التجهيزات بالفخامة، حيث أظهرت المقاطع المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي الديكورات الرائعة التي نقلت أجواء الفيلم بعناية لناحية الراقصين والألوان مع تحضير مائدة غنية بالمأكولات والحلويات، جاءت باللونين الأحمر والأبيض المناسبين للأجواء.



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وتناقل عدد كبير من محبّي النجمة الخليجية مقاطع فيديو بدت فيها وهي ترقص بفستانها الذهبي المزوّد بالشراريب الناعمة وتتمايل بعفوية على أنغام موسيقى عازفة الساكسفون، في أجواء ممتعة ومرِحة تلائم شخصية "أم فاهد".

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