شاهد ...ريهام سعيد بفيديو من داخل المستشفى

الوكيل الإخباري - نشرت الإعلامية المصرية المعتزلة والممثلة ريهام سعيد فيديو في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وهي على سريرها بالمستشفى، بسبب تداعيات إصابتها بفيروس كورونا.

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ووجهت ريهام رسالة للجمهور شكرتهم فيها على دعمهم لها قائلة: "انا مش عارفة اشكركوا ازاي على دعاءكم انا محتاجة دعاءكم جدا لحد بعد بكرا معاد الاشعة ربنا يخليكوا ليه انتوا بجد سند وضهر دعاء ٤٠ غائب بيعمل فرق والدعاء بيرد القدر جميلكوا على راسي من فوق".

وتفاعل المتابعون مع ريهام بالتعليقات، وعبروا عن حزنهم وخوفهم عليها، كما تمنوا لها الشفاء.

المصدر - الفن