شاهد.. ريهام سعيد تعتذر لسبب صادم وتضع رأسها على كتف إبنتها

الوكيل الإخباري - نشرت الإعلامية المصرية ريهام سعيد فيديو من جلسة تصوير حديثة لها برفقة ابنتها أمينة، اعتذرت من خلاله من أولادها، وذلك على حسابها الخاص على موقع التوصل الاحتماعي.

اضافة اعلان



وعلّقت ريهام على الفيديو بالقول: اخترت أبدأ حياتي الجديدة بصور مع بنتي يمكن عشان هي حتة مني يمكن عشان هي جُهدي وتعبي وأملي في الحياة".



وأضافت: "كُل مرة كنت بقع كنت بقوم عشانهم، لأولادي آسفة على كل لحظة تسببت في ألم ليكم بسبب شغلي والناس اللي كلها شر، اللي جاي أحلى أوعدكم يوسف وأمينة وطارق بحبكوا".

المصدر - الفن