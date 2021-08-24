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الثلاثاء، 24-08-2021 04:55 م

شاهد.. ريهام سعيد تعتذر لسبب صادم وتضع رأسها على كتف إبنتها

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الوكيل الإخباري - نشرت الإعلامية المصرية ريهام سعيد فيديو من جلسة تصوير حديثة لها برفقة ابنتها أمينة، اعتذرت من خلاله من أولادها، وذلك على حسابها الخاص على موقع التوصل الاحتماعي.

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وعلّقت ريهام على الفيديو بالقول: اخترت أبدأ حياتي الجديدة بصور مع بنتي يمكن عشان هي حتة مني يمكن عشان هي جُهدي وتعبي وأملي في الحياة".


وأضافت: "كُل مرة كنت بقع كنت بقوم عشانهم، لأولادي آسفة على كل لحظة تسببت في ألم ليكم بسبب شغلي والناس اللي كلها شر، اللي جاي أحلى أوعدكم يوسف وأمينة وطارق بحبكوا".

 

 

 

 

المصدر - الفن 

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