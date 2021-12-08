الأربعاء 08-12-2021
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الأربعاء، 08-12-2021 04:41 م

شاهد ... زوج أصالة يقتحم المسرح ويخلع عباءته من اجلها

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الوكيل الإخباري - انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة السورية أصالة نصري وزوجها الشاعر فائق حسن، خلال حفلها ضمن فعاليات موسم الرياض بالنسخة الثانية، وقد وصف المتابعون الفيديو بالرومانسي.

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وفي التفاصيل، صعد حسن إلى المسرح المكشوف، وألبس زوجته أصالة عباءته حتى لا تشعر بالبرد، وذلك في تصرف أشاد به عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وكانت طرحت أصالة أغنية تحمل عنوان "الصورة" وذلك على قناتها الرسمية على يوتيوب.


الأغنية من كلمات أنور المشيري، ألحان فايز السعيد، وتوزيع موسيقي نور هاشم.

 

 

 

المصدر - الفن 

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