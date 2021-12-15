شاهد...زوج فوز العتيبي يهديها سيارة فارهة لهذا السبب

الوكيل الإخباري - تلقت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي فوز العتيبي سيارة فارهة كهدية من زوجها أحمد الموسى بعد انزعاجها منه لرفضه حضورها حفل النجم الكندي جاستن بيبر، الذي أقيم في وقت سابق في السعودية.



وظهرت العتيبي عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "سناب شات"، معلّقة أنها اعتنت بمظهرها بعدما طلب منها زوجها ذلك، قائلا إنه ”أعد لها مفاجأة جميلة جدا".



وعاودت الفاشينيستا السعودية الظهور مع زوجها الموسى، الذي استفزها في محاولة لإثارة حماستها، معلقا في معرض حديثه إنه "أبلغها منذ نحو أسبوع قبل سفرهما إلى السعودية أن هناك مفاجأة لها".







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وقال للعتيبي: "مو قلتلك يا روحي لا تروحين حفلة جاستن وزعلتي، والله جايب هدية صغيره تنسيك إن شاء الله كل الفنانين والحفلات".



ولاحقا، توجهت فوز العتيبي مع أحمد الموسى إلى حيث الهدية، التي تبين أنها عبارة عن سيارة فارهة.



وعلقت الفاشينيستا السعودية على الهدية بأنها سعيدة رغم أنها "لا تزال منزعجة بعد رفضه سفرها وحضور الحفل"، أنها "لم تستوعب بعد أنها تلقت سيارة أحلامها كهدية".

المصدر - سبوتنيك