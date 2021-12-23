شاهد...زينة تطالب أحمد عز بزيادة نفقة نجليها

الوكيل الإخباري - عقدت أمس (الأربعاء) الجلسة الاستئنافية للدعوى التي أقامتها الفنانة زينة ضد الفنان أحمد عز تطالب فيها بزيادة النفقة الشهرية لنجليها التوأم زين الدين وعز الدين، وذلك بعد رفع القيمة إلى الضعف في أول جولة من المحكمة الاقتصادية.

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وكشف معتز الدكر، محامي زينة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة"، الذي يُذاع على قناة "ETC"، أنه يمتلك دلائل جديدة سوف تساعده في الاستئناف، وكشف تفاصيل الجلسة الاستئنافية ضد عز، قائلاً :

المصدر - لها