شاهد ...سر معجبة عمرو دياب الغامضة بعد انتشار صورها

الوكيل الإخباري - تم تداول بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو خلال اجراء مقابلة تلفزيونية مع الفنان المصري عمرو دياب، حيث تبدو احدى المعجبات وهي تتبادل النظرات مع عمرو دياب.

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تبين لاحقاً ان الفتاة تونسية مقيمة في دبي واسمها اميرة بو ربيع. كشفت اميرة انها من اكبر المعجبات بالفنان المصري عمرو دياب الذي يحافظ على تأثيره على الشابات وعلى شبابه الدائم.

وقالت اميرة عن الفيديو الذي انتشر بشكل واسع: "كنت داخلة مع صحابي حتى يصوروا، كان كل همي آخد سيلفي مع عمرو دياب، وما كنت عارفة إني في الكاميرا مع البرنامج".

وأضافت: "نظرتي تعكس نظرة اي انسان شاف حلمه وجها لوجه، هو فناني المفضل وكنت سرحانة كيف هو قدامي وكيف يحكي".

المصدر - الفن