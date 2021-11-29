شاهد...سقوط نادية الجندي في مهرجان القاهرة

الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة سقوط النجمة نادية الجندي على الأرض خلال مشاركتها في مهرجان القاهرة السينمائي في دورتته الـ43.



ويظهر في المقطع لحظة تعثر النجمة المصرية أثناء سيرها على السجادة الحمراء ونزولها عن الخشبة في كواليس المهرجان، ويبدو واضحاً عدم قدرتها على تفادي سقوطها على الأرض إذ تعثرت بفستانها وحذائها وسقطت بقوة على الأرض.

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تفاعل الجمهور بشكل واسع مع سقوط النجمة المصرية وسارعوا للاطمئنان على صحتها، متسائلين ما إذا كانت قد تعثرت الفعل أو شعرت بوعكة صحية تسببت في اختلال توازنها وسقوطها بين جموع الناس.





المصدر - لها