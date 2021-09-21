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الثلاثاء، 21-09-2021 12:42 م

شاهد.. سلاف فواخرجي تبكي في عزاء والدها والنجوم يعزونها

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الوكيل الإخباري - بعد تأجيل مراسم دفنه لأيام عدة، ودّعت الفنانة السورية سلاف فواخرجي والدها السيد محمد، بعدما فُجعت بوفاته يوم الأربعاء الماضي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو من تشييع الراحل ومراسم العزاء، وظهرت سلاف إلى جانب زوجها المخرج وائل رمضان وابنيها وشقيقها الذي تم تأجيل الدفن الى حين وصوله إلى سوريا بسبب إقامته خارج البلاد.

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وبدت النجمة السورية مفجوعة وحزينة وانهارت من شدّة الحزن، خاصة أن علاقتها بوالدها لطالما كانت مميزة وقائمة على الحب والصداقة.


 

المصدر - لها 

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