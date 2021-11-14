شاهد...سميرة سعيد بأحدث ظهور لها مع ابنها

الوكيل الإخباري - نشرت الفنانة سميرة سعيد مجموعة من الصور التي جمعتها بشادي الذي وصفته بحبيبها في تعليقها.

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وفي التفاصيل كتبت سميرة:"أهلا بعودتك من جديد حبيبي شادي".

وشادي النابلسي هو إبن سميرة سعيد من زوجها السابق رجل الأعمال مصطفى النابلسي، وقد غاب شادي عنها لفترة طويلة لكن ما زال سبب الغياب غير معروفاً.

ورد شادي بدوره على والدته كاتباً:"كنت مفتقدك".

المصدر - الفن