الأحد 14-11-2021
الوكيل الاخباري

وزير النقل يتفقد سير العمل بمؤسسة الخط الحديدي الحجازي

ولي العهد: جدي الحبيب والملك الإنسان.. سلام عليك في الخالدين

الاميرة بسمة: شقيقي الغالي لم ولن ننساك ما حيينا

وزارة الصحة: الجرعة الثالثة للقاح كورونا لن تكون شرطاً ضمن سند أخضر

لجنة الأوبئة : إعطاء جرعة رابعة من لقاح كورونا أمرا واردا

الملك يكرم مجموعة ممن خدموا في عهد الملك الحسين في ذكرى ميلاده

ثلث كبار السن في الأردن مصابون بالسكري

اربد :أمسية أدبية بعنوان صراع على رقعة شطرنج

الحالة الجوية المتوقعة ليومي الأحد والاثنين

محادثات بين الصفدي ونظيره الإماراتي بشأن علاقة البلدين

الأحد، 14-11-2021 12:12 م

شاهد...سميرة سعيد بأحدث ظهور لها مع ابنها

image (5)


الوكيل الإخباري - نشرت الفنانة سميرة سعيد مجموعة من الصور التي جمعتها بشادي الذي وصفته بحبيبها في تعليقها.

اضافة اعلان

 

وفي التفاصيل كتبت سميرة:"أهلا بعودتك من جديد حبيبي شادي".

 

وشادي النابلسي هو إبن سميرة سعيد من زوجها السابق رجل الأعمال مصطفى النابلسي، وقد غاب شادي عنها لفترة طويلة لكن ما زال سبب الغياب غير معروفاً.

 

ورد شادي بدوره على والدته كاتباً:"كنت مفتقدك".

 

 

المصدر - الفن 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
20211113101702172

شاهد ...تفاصيل جديدة عن ليلة زفاف باريس هيلتون

cropped_9373673_1615023497

مهند المرسومي يطرح اغنية 'هنيالي' - فيديو

britneyspears

بعد 13 عاماً.. محكمة تنهي الوصاية على بريتني سبيرز

image (9)

تطورات الحالة الصحية للفنانة ​سهير البابلي

11-02-21-593733022

أحدث ظهور لـ هدى رمزي بعد 28 سنة على اعتزالها

300c63907be7bd7be1e8795f9c088eb3

شاهد...باريس هيلتون تدخل القفص الذهبي

أخبار متعلقة
127-133340-nancy-ajram-birthday_700x400

نانسي عجرم بأحدث ظهور لها - شاهد

6202117123243128088355

سلاف فواخرجي والمخرج علي العلي .. ما بين الماضي والحاضر -شاهد

unnamed

ممثلة سورية قديرة تقرر الانتقال الى دار المسنين بعد اهمال ابنها لها - صور

999999999999999999999

تامر حسني يعلق على حفله في المنارة : شكرا -صور