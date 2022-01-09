الأحد 09-01-2022
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الأحد، 09-01-2022 03:32 م

شاهد... سهير رمزي تنجو من الحريق الكبير في منزلها

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الوكيل الإخباري - إندلع صباح اليوم حريق في منزل الممثلة المصرية سهير رمزي، ونشرت رمزي على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، يكشف الأضرار التي خلفها الحريق، وعلقت رمزي على الفيديو وكتبت :"الحمد لله نحن بخير وقدر الله وما شاء فعل، حريق بالمنزل اليوم صباحاً".

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وإنهال متابعو رمزي بتعليقاتهم على الفيديو، وهنأوا الممثلة بسلامتها، ومن بين ما كتبوه لها في تعليقاتهم الكثيرة "سلامتك. عين حاسده"، "ألف سلامة ربنا يعوض"، "فداكم وربنا يحفظكم"، "ألف سلامة عليكي يا فنانة"، سلامات ما تشوفونو شر"، "الحمد لله قدر ولطف"

 

 

 

الفن 

 

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