شاهد..سوزان نجم الدين تحتفل بعيد ميلاد ابنتها المغتربة

الوكيل الإخباري - حرصت الفنانة السورية سوزان نجم الدين أن تحتفل بعيد ميلاد ابنتها المغتربة سارة التي تعيش في أمريكا.



ورغم المسافات والبعد بينهما إلا أن سوزان أرادت ألا تمر هذه المناسبة دون أن تشارك ابنتها الفرحة، حيث أعدت قالب لها كيك واتصلت بابنتها سارة عبر السكايب لتعايدها، وتغني لها اغنية "happy Bithday" الشهيرة.

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وكتبت سوزان نجم الدين معايدة لابنتها عبر صفحتها قالت فيها: "متل هاليوم ولدت أنا من جديد وضحكتلي الدني وفرّحت قلبي باستقبال سارتي، عشت معا طفولتي وكبرت بقلبي متل الحلم، كبرت البنوت وكبرت معا أحلاما وبلشت تتحقق والحمدلله".

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