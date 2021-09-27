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الإثنين، 27-09-2021 11:50 ص

شاهد...سوسن بدر تشارك متابعيها بصورة من ايام زمان

سوسن


الوكيل الإخباري - شاركت الممثلة المصرية سوسن بدر محبيها بصورة لها من أيام "زمان" كما وصفتها، باللونين الأبيض والأسود، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

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الصورة أثارت إعجاب محبي بدر، الذين إنهالوا بالتعليقات، وعبروا عن حبهم الكبير لها، مشيدين بجمالها ورشاقتها.


من ناحية أخرى، تهافتت التعليقات على بدر من زميلاتها من الوسط الفني، اللاوتي عبرن عن حبهن لها، منهم : هدى المفتي، أروى جودة، غادة عبدالرازق، ياسمين رئيس، درة زروق، عبير صبري ريم مصطفى، مي سليم وغيرهم.


الجدير بالذكر، أن بدر كانت قد شاركت مؤخراً، في "رق الحبيب"، وهي حكاية من ضمن أحداث مسلسل "ورا كل باب".

 

 

المصدر - الفن 

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