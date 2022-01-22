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السبت، 22-01-2022 01:24 م

شاهد..سيف نبيل يفاجئ رحمه رياض في عيد ميلادها

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الوكيل الإخباري - قام فريق عمل عراق أيدول بتحضير مفاجأة للفنانة العراقية رحمة رياض وذلك بمناسبة عيد ميلادها والذي صادف منذ أيام

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ومنذ أن دخلت رحمة رياض إلى ستوديو "أم بي سي العراق" وفتحت الباب، حتى تفاجأت بفريق العمل مختبئاً في غرفة الكواليس، ويغني لها "عيد ميلاد سعيد"، وسط أجواء من الزينة والورود وقالب كيك مرسوم صورتها عليه.

 

وظهر الفنان العراقي سيف نبيل بفيديو، وهو يحمل قالب الكيك ويغني لرحمة رياض بطريقة عفوية، ووجه لها معايدة بالقول: "رحومة الغالية كل عام وأنت بمليون خير أختي العزيزة"، لترد عليه رحمة رياض بدورها وتقول: "انشالله يوم عرسك".

 

 

 

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