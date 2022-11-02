الأربعاء 02-11-2022
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الأربعاء، 02-11-2022 11:50 ص

شاهد..شاكيرا تثير ضجة في مقطع فيديو

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الوكيل الإخباري - أثار مقطع فيديو للنجمة الكولومبية شاكيرا صحبة والدها اللبناني الأصل وليام مبارك شديد، النزيل منذ أسبوعين في مستشفى ببرشلونة، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وأظهر الفيديو شاكيرا وهي تساعد والدها البالغ من العمر 91 عاما، على القيام بتمارين علاج طبيعي لساقيه، لتدريبه على تحريكهما.


وتفاجأت بأنه يستطيع فعل ذلك بمفرده، فغمرتها الفرحة وقبلت قدميه.


ونشرت النجمة العالمية الفيديو على "انستغرام" وعلقت: "هكذا هي الحياة ما بين زيارة المستشفى وأزياء الهالوين".


ونال الفيديو إعجابا كبيرا من متابعيها، الذين أثنوا على تصرفاتها واحترامها لوالدها المسن.

 

 

 

 

 

روسيا اليوم 

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