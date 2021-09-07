شاهد ... شاكيرا تعايد والدها اللبناني بكلمات مؤثرة

الوكيل الإخباري - نشرت الفنانة العالمية شاكيرا صورة جمعتها بوالديها، وذلك بمناسبة عيد ميلاد والدها الـ 90، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

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وعلقت شاكيرا التي ظهرت فيها وهي تحتضن والدها قائلة :"أبي لطيف، لقد كنت سنداً لي في خطواتي وانرت طريقي، لقد أظهرت لي أن الحياة منفتحة وعميقة مثل البحر وغيره من الأمور، ولكن فهمت أيضاً أنك تغمر حياتي بفرح".



وأضافت شاكيرا :"أنت مصدر إلهامي، شريكي وكل شيء،أفضل صديق لي،90 سنة سعيدة وقضيناها بشكل مذهل".



وختمت شاكيرا حديثها :"أنا أحبك بكل كياني، طفلتك شاكيرا".





المصدر - الفن