الإثنين 30-05-2022
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الإثنين، 30-05-2022 12:25 م

شاهد .. شبيهة ايطالية لدنيا سمير غانم

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الوكيل الإخباري-تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لشابة إيطالية عبر صفحاتهم الخاصة بموقع التواصل الإجتماعي، معبرين عن صدمتهم الكبيرة بكمية الشبه بين هذه الشابة والفنانة المصرية دنيا سمير غانم.

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وتبين أن هذه الشابة هي لاعبة كرة قدم إيطالية، تلعب لصالح نادي يوفنتوس في خط الدفاع، حيث شاركت أيضا مع فريق باريس سان جيرمان، وتدعى سارة جاما، التي تبلغ من العمر 31 عاما.


تفاعل المتابعون بشكل كبير مع الصورة التي لاقت إنتشارا واسعا بين رواد مواقع التواصل الذين انهالوا بالتعليقات على الصورة.

 




الفن

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