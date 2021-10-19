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الثلاثاء، 19-10-2021 11:55 ص

شاهد ...شذى حسون بموقف محرج بسبب فستانها

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الوكيل الإخباري - نشرت الفنانة العراقية شذى حسون فيديو في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، كشفت فيه موقفاً محرجاً تعرّضت له في مهرجان الجونة.

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وأوضحت شذى بالفيديو أن فستانها كاد أن يتمزق بعد أن علق بباب سيارتها عند وصولها إلى السجادة الحمراء، وعلقت: "شوفوا شو صار معي، علق الفستان بباب السيارة".


وأعلنت كيف تم تفكيك الفستان من الباب من قبل شباب متواجدين في المكان وقالت: "يا لهوي يا عالم، بسم الله الرحمن الرحيم واخيرا انفتح الباب . 

 

 

المصدر- الفن 

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