شاهد- شريف سلامة يشيد بنيللي كريم

الوكيل الإخباري - أشاد الممثل المصري شريف سلامة بالممثلة المصرية نيللي كريم معبرا عن سعادته الكبيرة بالتعاون معها في عمل درامي مهم مؤكدا أنها قدمت له الكثير من المساعدات كي يظهر دوره بشخصية " سيف الدندراوي" بالشكل المطلوب في المسلسل.



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وأضاف سلامة قائلا: "هي من العوامل اللي ساعدتني إني أطلع الشغل دا، في كيميا رهيبة بيننا من أول مشهد وتفاعل كبير وهات وخد، وحسيت بحياة".

وتابع شريف سلامة حديثه أثناء حلولهضيفًا على برنامج "نجوم رمضان أقربلك" الذي تقدمه الإعلامية إنجي علي عبر إذاعة نجوم إف إم المصرية، وقال: "وهي ساعدتني بحساسيتها المفرطة وإنسانيتها في التعامل".

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