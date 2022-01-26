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الأربعاء، 26-01-2022 11:48 ص

شاهد..شقيقة مايكل جاكسون تسخر من فيديو لمحمد رمضان

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الوكيل الإخباري - أثار النجم محمد رمضان ضجة كبيرة بعد نشره مقطع فيديو استخدمته الفنانة الاميركية لاتويا جاكسون يتضمن لحظة سقوطه على المسرح خلال مشاركته في حفل توزيع جوائز مهرجان "ضيافة" في 2020.

وأعاد النجم المصري نشر المقطع الذي سقط خلاله على المسرح، وكتبت عليه شقيقة النجم الراحل مايكل جاكسون: "حال المشي خلال هذا الأسبوع"، ليردّ عليها رمضان كاتبا: "يا ريت تبلغوا أخت مايكل جاكسون ان الدرس من الفيديو ده ان كل الناس ممكن تقع بس مش كل الناس بتعرف تقوم تاني".

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