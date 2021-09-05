الأحد 05-09-2021
الوكيل الاخباري

التربية تدرس إعفاء الطلبة الأردنيين والسوريين من التبرعات المدرسية

طرح عطاء لإنشاء مدارس جديدة في الكرك

البدء باستقبال طلبات برنامج تمويل المشاريع السياحية

بلعاوي لـ الوكيل : لا مبرر للهلع من متحور 'مو'

مكرهة صحية بمنطقة القناطر في معان- صور

الملك يزور الكرك اليوم

تعطل موقع نتائج الشامل

أسماء الأوائل في امتحان الشامل للدورة الصيفية

منهل مفتوح خطر على المواطنين في الزرقاء

%69.9 نسبة النجاح العامة في امتحان الشامل

الأحد، 05-09-2021 10:56 ص

شاهد...شيرين عبد الوهاب وابنتاها وزوجها حسام حبيب في صور عائلية

emarat-news_2020-02-26_05-58-37_791978


الوكيل الإخباري - فاجأت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب متابعيها بصور عائلية تكشف لأول مرة بعد تقديمها حفلاً في السعودية وظهرت شيرين عبد الوهاب مع ابنتيها مريم وهناء وزوجها حسام حبيب، وبدت ابنتيها قد كبرتا وأصبحتا تشبهان والديتهما بشكل كبير.

اضافة اعلان


ولفتت شيرين الأنظار إليها من خلال الفستان الذي ارتدته بلون "الفوشيا".


وسبق أن انتشرت صور وفيديوهات لشيرين عبد الوهاب مع ابنتيها "مريم" و"هناء" وزوجها الفنان حسام حبيب، في كواليس الحفل في السعودية وتألقت بغناء أشهر أغانيها بعد غياب فترة طويلة منها: "انساي" و"أخيراً اتجرأت" و"إيه إيه" و"تاج راسك" و"كتير بنعشق" و"آه يا ليل" و"الوتر الحساس" و"مش عايزة غيرك أنت" و"على بالي" وغيرها .



المصدر - الفن

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
والدة-مشاعل-الشحي

مشاعل الشحي تعاني من مشكلة صحية وزوجهايوثق لحظة بكائه - فيديو

56a22097-58fd-4be0-b1f8-5f09fd5b9cdf

ديانا حداد تجمع نهى نبيل غدير السبتي شيلاء سبت في عشق ضميان

1998384911628334938

دلال عبد العزيز في آخر تصريحات لها قبل رحيلها - فيديو

مكسيم-خليل

مكسيم خليل يرد على شائعة إيداع والدته في دار العجزة

3661752

وفاة قائد الجوقات والأوركسترا السويسري ميشال كوربوز

81efb061-1530-4b36-887d-49338896cfd7_16x9_1200x676

محمد رمضان يعود لاستفزاز عمرو أديب