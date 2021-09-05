شاهد...شيرين عبد الوهاب وابنتاها وزوجها حسام حبيب في صور عائلية

الوكيل الإخباري - فاجأت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب متابعيها بصور عائلية تكشف لأول مرة بعد تقديمها حفلاً في السعودية وظهرت شيرين عبد الوهاب مع ابنتيها مريم وهناء وزوجها حسام حبيب، وبدت ابنتيها قد كبرتا وأصبحتا تشبهان والديتهما بشكل كبير.

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ولفتت شيرين الأنظار إليها من خلال الفستان الذي ارتدته بلون "الفوشيا".



وسبق أن انتشرت صور وفيديوهات لشيرين عبد الوهاب مع ابنتيها "مريم" و"هناء" وزوجها الفنان حسام حبيب، في كواليس الحفل في السعودية وتألقت بغناء أشهر أغانيها بعد غياب فترة طويلة منها: "انساي" و"أخيراً اتجرأت" و"إيه إيه" و"تاج راسك" و"كتير بنعشق" و"آه يا ليل" و"الوتر الحساس" و"مش عايزة غيرك أنت" و"على بالي" وغيرها .









المصدر - الفن