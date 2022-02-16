شاهد.. صباحية قهوة وغناء تجمع نجوى كرم و نوال الزغبي و وليد توفيق

الوكيل الإخباري - نشرت الفنانة نجوى كرم عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يجمعها والنجمة نوال الزغبي والنجم العربي وليد توفيق ضمن رحلة stars on board، وقد ظهر النجوم في حال من المرح وهم يؤدون اغنية لكرم.
مع أستاذ الكل وليد توفيق والنجمة الذهبية نوال الزغبي— Najwa Karam (@najwakaram) February 16, 2022
لقاء صدق ووفا 💜 #StarsOnBoard#NajwaKaramStarsOnBoard@NawalElZoghbi @WalidToufic pic.twitter.com/13Cpb297Cz
كما نشرت صوراً تجمعها مع الزغبي وعلقت عليها قائلة: حلوة المحبة الحقيقية اللي بتوصل لكلّ الناس.
مع نجمتنا الدهبية @NawalElZoghbi— Najwa Karam (@najwakaram) February 16, 2022
حلوة المحبة الحقيقية اللي بتوصل لكلّ الناس ❤️😘#StarsOnBoard pic.twitter.com/IUl1GENvz8
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