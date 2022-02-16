شاهد.. صباحية قهوة وغناء تجمع نجوى كرم و نوال الزغبي و وليد توفيق

الوكيل الإخباري - نشرت الفنانة نجوى كرم عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يجمعها والنجمة نوال الزغبي والنجم العربي وليد توفيق ضمن رحلة stars on board، وقد ظهر النجوم في حال من المرح وهم يؤدون اغنية لكرم.

اضافة اعلان

كما نشرت صوراً تجمعها مع الزغبي وعلقت عليها قائلة: حلوة المحبة الحقيقية اللي بتوصل لكلّ الناس.





لبنان 24