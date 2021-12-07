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الثلاثاء، 07-12-2021 07:02 م

شاهد ...صبا مبارك في موقف محرج في مهرجان القاهرة السينمائي

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الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة صبا مبارك على هامش فعاليات "مهرجان القاهرة السينمائي الدولي" في دورته الـ43 خلال تفاعلها مع الجمهور.

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وظهرت صبا في المقطع بفستان واسع من الشيفون بألوان متدرّجة ، وحرصت على تلبية طلب الجمهور بالتقاط الصور التذكارية معهم، ولكنها أبدت انزعاجها من أحد المعجبين الذي حاول الإمساك بيدها.

ورغم أن الشاب لم يقصد الإساءة إليها، بل أراد بتصرفها هذا أن يوقفها وهي تغادر المكان لالتقاط صورة معها، فحاول الإمساك بيدها، لكن صبا سحبت يدها بسرعة وبدا على ملامحها الانزعاج من هذا الموقف.

 

 

المصدر - لها 

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