شاهد ..صلاح عبدالله يستعيد ذكرياته مع فيلم 'الفرح'

الوكيل الإخباري - استعاد الفنان صلاح عبد الله ذكرياته مع فيلم "الفرح" مؤكداً أنه يحمل معانيَ خطيرة عن معاناة الفنان عندما تنطفئ نجوميته.

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ونشر صلاح، صورة له من الفيلم، عبر حسابه على تويتر، وعلق "صلاح وردة، ‎فيلم الفرح دلوقتي على روتانا سينما بحب الدور ده قوي، لإن فيه معاني خطيرة عن معاناة الفنان عندما تنطفئ نجوميته، ويصبح غير مطلوب وربنا يلطف بـ ‎صلاح عبدالله".



فيلم "الفرح" عرض بالسينمات في صيف ٢٠٠٩، وتدور أحداثه في فرح شعبي من خلال أحداث هذا اليوم نكتشف شخصيات عدة، في قصة اجتماعية رائعة تدور في يوم واحد فقط.



الفيلم شارك في بطولته خالد الصاوي ودنيا سمير غانم وصلاح عبدالله وجومانا مراد وياسر جلال وماجد الكدواني وباسم سمرة وروجينا وحسن حسني ومحمود الجندي.





المصدر - مصراوي