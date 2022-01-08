شاهد..صورة قديمة لـ إليسا تكتسح مواقع التواصل الاجتماعي

الوكيل الإخباري - نشرت الفنانة اللبنانية إليسا صورة قديمة لها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيها وهي جالسة في الطبيعة، وترتدي تيشيرت باللون الاحمر، عليه أحزمة سوداء، ونسقته مع بنطلون أسود اللون.

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أما ملامحها الهادئة التي عرفت فيها في بداياتها، فكانت حديث المتابعين، الذين أكدوا أن جمال إليسا مريح للعين، والأساس موجود، وحسنته مع تقدمها بالعمر، وذلك لأنه على كل فنانة أن تهتم بنفسها وبإطلالتها، وتكون على قدر توقعات الجمهور ومحبيها.

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