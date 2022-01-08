السبت 08-01-2022
الوكيل الاخباري

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

286 حادث سير في الأردن خلال 24 ساعة

3 مجمعات تجارية بـ4 ملايين دينار في عمان

الخارجية تنفي أنباء انقطاع الاتصال مع دبلوماسي أردني في كازاخستان

داوود حنانيا يدعو لإعطاء الجرعة الرابعة باسرع وقت

الإقتصاد الرقمي والريادة تعلن عن برنامج لدعم الرواتب - تفاصيل

تنويه من وزارة الصحة لمتلقي لقاح جونسون آند جونسون

الخارجية: القائم بالأعمال القنصلية في كازاخستان بخير

"العربية للطاقة المتجددة": الأردن من أوائل الدول في التحول الطاقي

الصفدي يلتقي مع وزير الدفاع الألماني

السبت، 08-01-2022 01:43 م

شاهد..صورة قديمة لـ إليسا تكتسح مواقع التواصل الاجتماعي

Elissa-mob-20-8-2018-1


الوكيل الإخباري - نشرت الفنانة اللبنانية إليسا صورة قديمة لها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيها وهي جالسة في الطبيعة، وترتدي تيشيرت باللون الاحمر، عليه أحزمة سوداء، ونسقته مع بنطلون أسود اللون.

اضافة اعلان

 

أما ملامحها الهادئة التي عرفت فيها في بداياتها، فكانت حديث المتابعين، الذين أكدوا أن جمال إليسا مريح للعين، والأساس موجود، وحسنته مع تقدمها بالعمر، وذلك لأنه على كل فنانة أن تهتم بنفسها وبإطلالتها، وتكون على قدر توقعات الجمهور ومحبيها.

 

 

 

الفن

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
4440211-100665481

شاهد..أول ظهور لسمية الألفي بعد خضوعها للعلاج

wael-2-25

البنت القوية تكسر حاجز الـ 100 مليون مشاهدة خلال 5 أشهر

618e74de70360

صابر الرباعي يتألق بحفله بدار الأوبرا بسلطنة عمان

naden086

نادين الراسي إلى الدراما العربية المشتركة

2019_1_17_23_47_15_247

بعد الدفن... هشام عباس يودع والده بصورة وتعليق مفاجئ

60380

ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالتها - صور

أخبار متعلقة
1641138971063133500_0

داوود عبد السيد يصدم الوسط الفني بقرار اعتزاله

0

هكذا عبر عمرو دياب عن حبه للجمهور - فيديو

988

مفاجأة لحمادة هلال من جمهوره في حفله الأخير - صورة

122-1

أحمد العوضي يوجه رسالة للراحل نور الشريف

2018_11_26_2_2_42_38

الفنانة التونسية ​غالية بن علي​ تعلن اعتزالها

شيرين-عبد-الوهاب-6-1024x702

شيرين عبد الوهاب بإطلالة صادمة بعد طلاقها - صورة