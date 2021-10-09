شاهد ...صورة قديمة لـ ياسمين صبري تكشف عن التعديلات التجميلية التي قامت بها

الوكيل الإخباري - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة مركبة للممثلة المصرية ياسمين صبري وظهرت فيها بشكلها الحالي وبشكلها قبل 6 سنوات وتحديدا في احد المسلسلات التي شاركت فيهم عام 2015 .

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في الحالتين ياسمين صبري جميلة جداً فهي تمتلك جمالا طبيعياً وملامحها جذابة الا انها قامت ببعض التعديلات التجميلية مثل الاهتمام بنضارة وجهها وتجميل اسنانها كما ان طريقة وضعها للمكياح وتسريحة شعرها ايضاً اختلفت مع صيحات الموضة الرائجة حالياً وما أثر أيضاً على التغييرات في شكلها انها خسرت الكثير من وزنها وهذا ظاهر على وجهها.







المصدر - الفن