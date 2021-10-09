السبت 09-10-2021
الوكيل الاخباري

زلزال بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر يضرب كوليما

بلدية معان تنفذ أعمال صيانة للشوارع والأماكن العامة

لجنة الأوبئة تحذر من نتائج لا تحمد عقباها

الجامعة الألمانية: افتتاح برنامج اللغة والثقافة العربية للطلبة الألمان

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا - اسماء

السعودية تنفي السماح بالعمرة دون تصريح

وزارة المياه تستجيب لشكوى عرضها موقع الوكيل الاخباري

الطفيلة الأعلى بإصابات كورونا والمفرق الأقل

السفير معن مساعدة يقدم أوراق اعتماده للرئيس البرازيلي

مستوطنون يمنعون المزارعين من قطف الزيتون في نابلس

السبت، 09-10-2021 12:48 م

شاهد ...صورة قديمة لـ ياسمين صبري تكشف عن التعديلات التجميلية التي قامت بها

6321011-1563308708


الوكيل الإخباري - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة مركبة للممثلة المصرية ياسمين صبري وظهرت فيها بشكلها الحالي وبشكلها قبل 6 سنوات وتحديدا في احد المسلسلات التي شاركت فيهم عام 2015 .

اضافة اعلان

 

في الحالتين ياسمين صبري جميلة جداً فهي تمتلك جمالا طبيعياً وملامحها جذابة الا انها قامت ببعض التعديلات التجميلية مثل الاهتمام بنضارة وجهها وتجميل اسنانها كما ان طريقة وضعها للمكياح وتسريحة شعرها ايضاً اختلفت مع صيحات الموضة الرائجة حالياً وما أثر أيضاً على التغييرات في شكلها انها خسرت الكثير من وزنها وهذا ظاهر على وجهها.


 

المصدر - الفن 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
artworks-000161849005-qfl7k8-t500x500

شاهد ...كيف اصبحت رغد الوزان نجمة طيور الجنة

3338368_1628621502

نادين نسيب نجيم تحضر لهذه المفاجأة - فيديو

salim-assaf

سليم عساف ينشر فيديو لـ وائل كفوري خلال حفلته في قطر

7fd11824-a241-405a-a757-051d9e7e51ee

هنادي مهنا تكشف عن موقف غريب يوم زفافها - فيديو

tamerrrr (3)

هكذا استقبل تامر حسني في الأردن - صور

8386636_1624255743

تصريحات صادمة من شريهان عن عبد الحليم حافظ

أخبار متعلقة
سعد

حملة يدشنها ناشطون تمنع سعد المجرد من الظهور الإعلامي في مصر

ياسمين-صبري

ياسمين صبري تكتب مسلسلها الجديد: أمتلك موهبة لا يستهان بها

unnamed

بسمة بوسيل تواجه إنتقادات لاذعة من المتابعين - فيديو

14ipj-20-730x438

ابن راغب علامة حديث السوشال ميديا بوسامته - صور

EV33bVkUwAATnbE

ساعة يد ياسمين صبري تشعل وسائل التواصل الاجتماعي بسبب تكلفتها - صورة

batma20210811.ipj_-730x438

دنيا بطمة تشارك متابعيها بأحدث ظهور لها - صور