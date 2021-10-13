الأربعاء 13-10-2021
الوكيل الاخباري

سقوط طائرة مدنية لبنانية في البحر المتوسط

التحقيق بحادثة انتحار جندي إسرائيلي

الملك: أتطلع لمواصلة البناء على العلاقات الوثيقة بين الأردن وقطر

محافظ جرش لـ الوكيل : إغلاق مخبز ومطعم في منطقة الجبة

نقيب أصحاب المطاعم يعلق على البلاغ رقم 46

وزير التربية والتعليم العالي: اكتظاظ المدارس والجامعات سبب تراجع مستوى التعليم

440 حادثًا مروريًا في المملكة خلال 24 ساعة

مدينة سعودية تسجل أعلى حرارة في العالم

قطاع المناسبات لـ الوكيل: بلاغ 46 يغلظ العقوبة على المخالفين

انتشار كلاب ضالة في منطقة جبل النصر والأمانة تتابع

الأربعاء، 13-10-2021 11:24 ص

شاهد ...صور اولى من حفل زفاف بطلة الهيبة الفنانة هند خضرا

24540Image1-775x445_d


الوكيل الإخباري - بعد إنتشار أخبار دخولها القفص الذهبي، نشرت الممثلة اللبنانية هند خضرا المعروفة بدور "ريما" في مسلسل "الهيبة"، صور أولى من حفل زفافها من الملاكم اللبناني محمد فنيش عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.

اضافة اعلان

 

وتشارك هند في الوقت الحالي في الجزء الخامس من مسلسل الهيبة والأخير، المقرر عرضه قريباً، كما شاركت في الأجزاء الأربع السابقة.

 

وكانت قد نشرت "صباح إخوان" الشركة المنتجة لمسلسل "الهيبة"، الفيديو الدعائي للجزء الخامس، في الصفحة الخاصة للشركة على موقع التواصل الإجتماعي.

 

كشف الفيديو من خلال محادثة بين بطلي العمل الممثل السوري تيم حسن والممثلة اللبنانية إيميه صياح، عن مواجهة مرتقبة مع تنظيم "داعش" وشخصية "جبل".

 

وعلقت الشركة على الفيديو: "خذوا نفس عميق، الجبل واصل".


 

 


 

المصدر - الفن 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
نادين

سبب غياب نادين نسيب نجيم عن التمثيل في الـ2022

1024731050_0_47_1300_749_1000x541_80_0_0_a3f245dcbcb4d6d8c834888d79aeb892

حسين الجسمي في اول تعامل مع الفنان العراقي نور الزين دق القلب - فيديو

Wendy-Williams

المذيعة العالمية ويندي ويليامز بحالة صحية خطيرة

بدور-البراهيم-ترد-على-ترويجها-للخمر-780x470

بدور البراهيم تدخل مجال التمثيل بالدراما السعودية - فيديو

337278_0

الموت يفجع الفنان عمرو سعد

28-information-about-tom-cruise

توم كروز يصدم الجمهور بشكله الجديد - صور

أخبار متعلقة
download

نجمة الهيبة تدخل القفص الذهبي - فيديو

7fad7349-2c51-4dd3-b372-5de03c1ce871

شاهد...كيف ودع عبدو شاهين الهيبة بجزئه الخامس

Doc-P-833022-637592627458228879

تيم حسن يشوّق الجمهور للجزء الخامس والأخير من الهيبة - فيديو

FcewB

البوستر الرسمي لـ الهيبة - صورة

جبل

أسرار تكشف للمرة الأولى عن الجزء الأخير من الهيبة

287652Image1-1180x677_d

أسرة الهيبة تودّع أم جبل - صورة