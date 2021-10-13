شاهد ...صور اولى من حفل زفاف بطلة الهيبة الفنانة هند خضرا

الوكيل الإخباري - بعد إنتشار أخبار دخولها القفص الذهبي، نشرت الممثلة اللبنانية هند خضرا المعروفة بدور "ريما" في مسلسل "الهيبة"، صور أولى من حفل زفافها من الملاكم اللبناني محمد فنيش عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.

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وتشارك هند في الوقت الحالي في الجزء الخامس من مسلسل الهيبة والأخير، المقرر عرضه قريباً، كما شاركت في الأجزاء الأربع السابقة.

وكانت قد نشرت "صباح إخوان" الشركة المنتجة لمسلسل "الهيبة"، الفيديو الدعائي للجزء الخامس، في الصفحة الخاصة للشركة على موقع التواصل الإجتماعي.

كشف الفيديو من خلال محادثة بين بطلي العمل الممثل السوري تيم حسن والممثلة اللبنانية إيميه صياح، عن مواجهة مرتقبة مع تنظيم "داعش" وشخصية "جبل".

وعلقت الشركة على الفيديو: "خذوا نفس عميق، الجبل واصل".











المصدر - الفن