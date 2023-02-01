شاهد..صور من طفولة هنا الزاهد تثير الجدل والفنانة ترد

الوكيل الإخباري- انتشرت خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي صور للفنانة هنا الزاهد وهي في طفولتها أثناء مشاركتها في الجزء السادس من مسلسل "يوميات ونيس"، والذي يعد أول أدوارها الدرامية.



ووجه بعض رواد مواقع التواصل انتقادات للصور مؤكدين أن شكلها تغير الآن عن فترة الطفولة وغيرها من التعليقات.



وحرصت الزاهد على الرد على انتقادات الصور المنتشرة حيث أعادت نشرها على حسابها الخاص بـ"تويتر"، وعلقت عليها قائلة: "حد بعتلي الصورة دي وبيقولي إنها مُنتشرة.. دي صورة ليا من مسلسل ونيس الجزء السادس.. عمل فني عظيم كلنا اتربينا عليه ومبسوطة أوي إني كنت جزء منه".

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