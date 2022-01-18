الثلاثاء 18-01-2022
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الثلاثاء، 18-01-2022 01:26 م

شاهد .. ضجة بعد إعلان يوسف الحسيني أصابته بأوميكرون على الهواء

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الوكيل الإخباري - لا يزال إعلان الإعلامي يوسف الحسيني عن احتمالية إصابته بالمتحور الجديد اوميكرون على الهواء مباشرة يحدث ضجة على السوشال ميديا، ما أدى الى استنكار الدكتورة منى الحديدي عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

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ورفضت الحديدي ما قاله الحسيني في مداخلة هاتفية لها مع برنامج "كلام هوانم" وقالت إن الإعلاميين وكل من يظهر أمام الشاشة يقع على عاتقه مسؤولية توعية الجمهور وتصريحاتهم تنقل رسائل للمشاهدين.


وأضافت: "وسائل الإعلام تعمل على تشجيع الناس على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم مخالطة الناس في حالة الإصابة بأي عرض لذلك ما قام به يوسف ينقل للمشاهد رسالة مفادها أنه في حالة الشك بالإصابة لا مانع من مخالطة الناس".

 

 

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