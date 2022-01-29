شاهد..ضرب مذيعة مصرية شهيرة في عيادة تجميل ودخولها المستشفى

الوكيل الإخباري - تعرضت المذيعة الشهيرة أمل الحناوي بقناة "روسيا اليوم"، للضرب داخل عيادة تجميل شهيرة في المعادي، حيث تلقى قسم البساتين بلاغاً من المذيعة الشهيرة ، باحتجازها والتعدي عليها داخل عيادة تجميل بشارع الجزائر بدائرة قسم شرطة البساتين، بمنطقة المعادي، بسبب خلافات مالية بينها وبين مالكة العيادة، وتم نقل الإعلامية للمستشفى لتلقي العلاج وتبين إصابتها بسحجات بأنحاء الجسد.



وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتبين أن طبيبة تجميل شهيرة وممرضتين تعدين بالضرب على الإعلامية، عندما طالبتهن برد مبلغ مالي قامت بدفعه بسبب عدم التزام الطبيبة بتعليمات وطلبات المذيعة.



وألقى ضباط مباحث القاهرة، القبض على صاحبة عيادة التجميل والممرضتين داخل العيادة بعدما تبين من خلال الفحص تعديهن على الإعلامية، ونتج عنها وقوع إصابات بالمجنى عليها وتم نقلها الى المستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

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