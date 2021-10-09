شاهد.. ظهور مفاجئ لفتى الزرقاء بحفل تامر حسني

الوكيل الاخباري- فاجأ صالح المعروف بفتى الزرقاء الجمهور بظهوره على خشبة المسرح أثناء إحياء الفنان المصري تامر حسني حفله في عمان.



وظهر صالح أمس الجمعة جنبا إلى جنب مع تامر حسني وسط هتافات الجمهور التي صدحت باسمه.



ووجه تامر حسني كلمات لصالح قال فيها إن الإنسان يمر بظروف صعبة لكن البطل هو من يتحداها لتحقيق حلمه قبل ان يعانقه.



وكان الفتى صالح تعرض في تشرين الأول الماضي لجريمة هزت المجتمع الأردني بسبب بشاعتها، فقد خُطف الفتى على يد أصحاب سوابق إجرامية، وهو في طريقه لشراء الخبز لوالدته، وتم اقتياده إلى منطقة غير مأهولة شرق مدينة الزرقاء، ثم قطعوا ذراعيه بأداة حادة، وفقؤوا عينه، وضربوه بأداة حادة في وجهه، وقاموا بتصوير الحادثة.

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