شاهد...ظهور نادر لإبنة أمير كرارة

الوكيل الإخباري - شارك الممثل المصري أمير كرارة الجمهور مجموعة صور عبر خاصية الستوريز عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، خلال تمضية وقت ممتع مع إبنته ليلى.

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يعدّ هذا ظهور نادر لإبنة أمير البعيدة عن الأضواء، فمن الواضح أنه لا يحب أن تظهر عائلته كثيراً.

وظهر الثنائي في الصور، أثناء إصطحاب أمير لإبنته إلى النادي، لخوض تدريباتها في كرة السلة، وفق ما وثقته الصور داخل النادي، ووضع عليها صورة لكرة السلة، ليكشف عن رياضتها المفضلة.، كما تفاعل المتابعيون بشكل كبير مع المنشور مشيدين باهتمامه بحياته الخاصة، كما أشاروا إلى الشبه الكبير بينه وبين ابنته ليلى.











المصدر - الفن