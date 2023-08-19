السبت 19-08-2023
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السبت، 19-08-2023 09:39 ص

شاهد: ظهور نادر لابنة محمد عبده على المسرح

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الوكيل الإخباري- خطفت ابنة الفنان السعودي محمد عبده الأضواء من والدها لدى صعودها على خشبة المسرح، خلال حفله الأخير في العاصمة البريطانية لندن.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفنان العرب دعى فيه ابنته العنود لاعتلاء خشبة المسرح لمشاركته في تقطيع قالب الكيك، على هامش تكريمه بدرع الأربعين لـ"جلوبال جالا" من قبل مؤسسها.


وبحث عبده عن ابنته من بين الحضور، متسائلًا: "العنود فينها؟ تعالي يالعنود".
وبدت ملامح الخجل واضحة على ملامح العنود، التي ارتدت فستانا ورديا.


وحمل عبده ابنته بين يديه لمساعدته في تقطيع الكيك، وسط تصفيق الجمهور، وقال أحدهم بصوت مرتفع: "الله يحفظها".

فوشيا

 




 

 


 

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